ضبط 16 قطعة سلاح خلال حملات أمنية بقرية السمطا و أبوحزام فى قنا

قنا _ وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من شن حملة أمنية في مجال ضبط الأسلحة النارية، والذخائر بدون ترخيص بقرية السمطا وأبوحزام والحجيرات فى أطار جهود الحد من أنتشار ظاهرة أنتشار السلاح.



كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقي أخطارآ يفيد شن حملات أمنية لضبط مروجى الأسلحة النارية أسفرت عن ضبط 16 قطعة سلاح نارى 6 بنادق الى 3 بندقية خرطوش 7 فرد روسي، و20 طلقة نارية تم أتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التجقيقات.