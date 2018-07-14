video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 16 قطعة سلاح خلال حملات أمنية بقرية السمطا و أبوحزام فى قنا

السبت، 14 يوليه 2018 03:29 م
ضبط 16 قطعة سلاح خلال حملات أمنية بقرية السمطا و أبوحزام فى قنا اللواء علاء العياط مدير أمن قنا
قنا _ وائل محمد
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من شن حملة أمنية في مجال ضبط الأسلحة النارية، والذخائر بدون ترخيص  بقرية السمطا وأبوحزام والحجيرات  فى أطار جهود الحد من أنتشار ظاهرة أنتشار السلاح.

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقي أخطارآ  يفيد  شن حملات أمنية  لضبط مروجى الأسلحة النارية أسفرت عن ضبط 16 قطعة سلاح نارى 6 بنادق الى 3 بندقية خرطوش 7 فرد روسي، و20 طلقة نارية تم أتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التجقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 11 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملات أمنية بمراكز قنا

اخبار مصر

حملة أمنية

قنا اليوم

الامن العام

محافظة قنا

اخبار محافظات

اسلحة نارية




لا تفوتك
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة