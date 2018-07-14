video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 11:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات بين فرنسا وإيطاليا احتجاجا على إغلاق الحدود أمام المهاجرين

السبت، 14 يوليه 2018 08:17 م
صور.. مظاهرات بين فرنسا وإيطاليا احتجاجا على إغلاق الحدود أمام المهاجرين مظاهرات تعاطفا المهاجرين
(أ ف ب)
إضافة تعليق

تظاهر الآلاف، فى فينتيميليا عند الحدود بين فرنسا وإيطاليا احتجاجا على إغلاق الحدود الأوروبية أمام المهاجرين.

وشارك فى التظاهرة إيطاليون وفرنسيون وألمان وهولنديون وأسبان ساروا سلميا فى شوارع المدينة تحت رقابة أمنية مشددة، وصولا إلى الحدود الفرنسية حيث عادوا أدراجهم.

ورفع المتظاهرون لافتات دعت أحداها إلى "استقبال لائق للمهاجرين فى أوروبا بلا حدود"، واعتمر بعضهم قبعات على شكل قوارب ورقية صغيرة كتب عليها "مأساة قبالة سواحل ليبيا، مصرع ما بين 700 و900 مهاجر، وإنقاذ 28 فقط".

وجرت التظاهرة، التى نظمتها جمعيات تعنى باستقبال المهاجرين بالتزامن مع العيد الوطنى الفرنسى الذى يُحتفل به فى 14 يوليو.

وتهدف التظاهرة بحسب بيان أصدره المنظمون إلى "تعبئة من أجل التنديد بوحشية السياسات الداخلية والخارجية فى ملف الهجرة"، فضلا عن "المطالبة بضرورة إصدار تصاريح إقامة أوروبية وبحرية التنقل" للمهاجرين فى أوروبا.

وشكلت فينتيميليا، المدينة الإيطالية الواقعة عند الحدود مع فرنسا، نقطة عبور لآلاف المهاجرين إلى شمال اوروبا، إلا أن فرنسا تمنعهم منذ 2015 من دخول أراضيها.

والسبت الماضى وصل مئات النشطاء المشاركين فى "مسيرة تضامنية"، كانت انطلقت من المدينة فى 30 أبريل، إلى كاليه قطعوا خلالها 1400 كلم للقول أن "فرنسا التى تستقبل موجودة".

الآلاف يشاركون فى التظاهر
الآلاف يشاركون فى التظاهر

 

لافتات مناهضة لإغلاق الحدود
لافتات مناهضة لإغلاق الحدود

 

لافتة للترحيب بالمهاجرين
لافتة للترحيب بالمهاجرين

 

مشاركة كثيفة فى المظاهرات
مشاركة كثيفة فى المظاهرات

 

مظاهرات على الحدود الفرنسية الإيطالية
مظاهرات على الحدود الفرنسية الإيطالية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البحرية الإسبانية تنقذ 340 مهاجرا استعان أحدهم بإطار شاحنة

إيطاليا تنقل 450 مهاجرا من قارب صيد إلى سفينتين دون السماح لهم بدخول موانئها

مظاهرات بين فرنسا وإيطاليا

فرنسا

إيطاليا

إغلاق الحدود أمام المهاجرين

مظاهرات حتجاجا على إغلاق الحدود أمام المهاجرين




لا تفوتك
كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة