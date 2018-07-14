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السبت، 14 يوليه 2018 10:03 م
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صور.. محافظ بنى سويف يطمئن على حضانات مستشفى ناصر العام

السبت، 14 يوليه 2018 08:57 م
صور.. محافظ بنى سويف يطمئن على حضانات مستشفى ناصر العام زيارة المحافظ للمستشفى
بنى سويف : هانى فتحى
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زار المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، مستشفى ناصر المركزى للاطمئنان على انتظام الخدمة بقسم الحضانات بالمستشفى، والذى تعطلت به الخدمة، عقب تعرض مصباح "لمبة نيون" للاحتراق فجأة وهو ما أدى لنقل الأطفال من القسم.
 
وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه بسبب احتراق لمبة نيون بالقسم بسبب تماس الأسلاك بموضع اللمبات نفسها، والذى دفع أحد العمال لاستخدام طفاية الحريق خشية على الأطفال، وتم نقلهم لحين إصلاح اللمبة.
 
وشدد وكيل الوزارة على أن الوضع بقسم الحضانات مستقر وتم إعادة الإطفال مرة أخرى، دون تعرض أى منهم لأى ضرر، وانتظام الخدمة، نافيا ما تردد من حدوث حريق كبير بالقسم، ومؤكدا أن فور احتراق اللمبة حدث دخان بسيط تم التعامل معه.
 
DSC_0089محافظ بنى سيف يتفقد مستشفى ناصر
 
DSC_0103زيارة المحافظ للمستشفى
 
DSC_0105محافظ بنى سويف يتفقد قسم الحضانات
 
DSC_0111
 جولة المحافظ فى قسم الحضانات
 
 
 
 

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