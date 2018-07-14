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السبت، 14 يوليه 2018 10:02 م
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صور.. محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل بالقطاعات الحيوية بالقرى

السبت، 14 يوليه 2018 08:42 م
صور.. محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل بالقطاعات الحيوية بالقرى جانب من زيارة المحافظ
بنى سويف : هانى فتحى
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زار المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف عددا من قرى مركز ناصر، للاطمئنان على مستوى الخدمات والمرافق الحيوية، ومتابعة الحلول والتوجيهات الخاصة ببعض المشكلات والشكاوى فى بعض الخدمات، حيث رافقه خلال جولته النائب هشام مجدى عضو مجلس النواب، ومحمد بكرى رئيس مدينة ناصر، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

واطمأن المحافظ بنفسه على انتظام خدمة مياه الشرب بقرية طنسا الملق، والتى كانت تعانى من ضعف المياه ببعض الشوارع، وانقطاعها فى البعض الآخر، وذلك بسبب كسر فى أحد الخطوط الموصلة لها، حيث أعرب أهالى القرية عن شكرهم للمحافظ والذى جاء ليطمئن بنفسه على اصلاح العطل وتوصيل الخدمة، وهو ما يؤكد حرص المسؤول الأول بالمحافظة على تفقد الخدمات الأساسية بالقرية وتوجيهه للمختصين بإصلاح المشكلات بها وانتظامها بالشكل المطلوب.

كما تقدم أهالى الحمام بالشكر للمحافظ وكل المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة على الاستجابة السريعة بشأن سرعة تطهير ترعة الجيزاوية وزيادة المنسوب بها، والتى أدت إلى انتظام رى الأراضى الزارعية بزمام مجلس قروى الحمام، حيث تواجد المحافظ بين الأهالى لمتابعة ارتفاع منسوب المياه بالترعة بالشكل الكافى والمطلوب لرى كل الأراضى، موجها باستكمال واستمرار أعمال التطهير ورفع المخلفات من جانبى الترعة.

وتفقد محافظ بنى سويف كوبرى مصرف المحيط بقرية دنديل بعد تجديده وتطويره وإنشائه وتأهيله بالخرسانة ليصبح عرضه أكثر من 4 أمتار، ويتحمل حمولة 70 طنا، والذى يخدم المزارعين بزمام القرية شرقا وغربا، حيث أعرب أهالى القرية عن امتنانهم الشديد للمحافظ الذى زارهم فى شهر أكتوبر الماضى ورصد معاناتهم بتفسه، وأمر وقتها بسرعة تأهيل الكوبرى لانتهائه فى أقل من 10 أشهر.

وأكد النائب هشام مجدى على أن هذه المشروعات والحلول العاجلة التى أمر بها المحافظ أثناء زياراته الميدانية المتكررة، حيث تابع بنفسه تنفيذها، قد أدت إلى تيسير حياة المواطنين وأشغالهم، وهو مايعد تجاوبا نافعا وناجزا من المسؤول التنفيذى الأول بالمحافظة، ويجسد معنى التلاحم بالمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

 

 

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