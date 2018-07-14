صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال الرصف بطريق النهضة بعبد القادر

الإسكندريه جاكلين منير

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم أعمال الرصف و الترميم بطريق النهضة بعبد القادر "طريق مجمع شركات البترول" الذى يتم ترميمه بطول 2.5 كم.

كما كلف رئيس الحى برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالحى وتكثيف أعمال الرصف والتطورات ورفع كفاءة جميع الأرصفة والحدائق والجزر الوسطى، مؤكدا على ضرورة تكثيف المجهودات للانتهاء من إصلاح وصيانة الأعمال الضرورية والسريعة التى تؤثر على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة وعدم تركها بدون إصلاح حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك قبل بداية موسم الصيف .جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام مساعد المحافظة، و اللواء هشام كمال رئيس حى العامرية أول.

وزار سلطان حديقة البردويل بنطاق حى العامرية أول بعد تطويرها ورفع كفاءتها ،مؤكدا على ضرورة فتحها للجمهور وخاصة خلال موسم الأعياد لتكون متنفس طبيعى لأهالى المنطقة، مشددا على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات و ترميم الأرصفة ودهان البلدورات، واستكمال تركيب أعمدة الإنارة، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من تجميل وترميم السور الحى وعمل ممشى مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة.



محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال الرصف



محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال الرصف



محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال الرصف



محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال الرصف



محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال الرصف



محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال الرصف