صور..كولومبيا تسعى لمداواة جروح الحرب مع مثول قادة فارك أمام المحكمة

بوجوتا (رويترز)

مثُل القادة المتمردون السابقون لجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية(فارك) أمام محكمة، الجمعة، لنظر جرائم يقال إنهم ارتكبوها خلال الحرب الأهلية التى استمرت 50 عاما فى البلاد.

وستفصل "محكمة الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام" والتى أنشئت بموجب اتفاق للسلام أبرم عام 2016 بين الحكومة وفارك فى قضايا تمثل عنف هذه الحرب. وتعتمد هذه القضايا على تحقيقات أجرتها السلطات واتهامات من الضحايا.

وتهدف هذه المحكمة التى من المتوقع أن تستمر ما لا يقل عن 15 سنة إلى مداواة الجروح الناجمة عن الحرب والسماح للضحايا بالاستماع للحقيقة بشِأن ذويهم بالإضافة إلى الحصول على تعويض من فارك يشمل الأرض والممتلكات المسروقة.

وتم تسريح نحو سبعة آلاف مقاتل من فارك العام الماضى وأدلى أكثر من 4600 فرد منهم بشهاداتهم بالفعل أمام المحكمة بموجب اتفاق السلام الذى تم التفاوض عليه فى العاصمة الكوبية هافانا.

وتُلزم المحكمة القادة السابقين للمتمردين بتقديم تفاصيل عن عمليات الخطف المزعومة والاختفاء القسرى فيما بين عامى 1993 و2012.



الزعيم السابق لحركة فارك أمام المحكمة



الزعيم السابق لحركة فارك يمثل أمام المحكمة