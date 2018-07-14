صور.. قضايا المرأة ودور الشباب فى القضايا القومية بندوة للفتيات بمعسكر بلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد معسكر الشباب والرياضة بمصيف بلطيم، ندوة ولقاءً مفتوحًا للفوج الأول بنات، الندوة بعنوان "القيادة والتنمية ودور الشباب فى التنمية والتعريف بدور المجلس القومى للمرأة"، بحضور الدكتورة هدى الطنبارى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، ومحمد الفتورى نائب رئيس مدينة بلطيم، وعبد المنعم الكنانى مدير المعسكر، و90 فتاة، كما شهد المعسكر لقاءً مفتوحاً أداره محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ومحمد خليل مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة.

قالت الدكتورة هدى الطنبارى مقررة فرع المجلس بكفر الشيخ، دار حوار حول دور المرأة الفترة المقبلة، وأهمية دور الشباب فى القضايا القومية، مؤكدة أنها أوصت باستمرار التعاون بين فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، ومديرية الشباب والرياضة ونوادى المرأة بمراكز الشباب فى كل مركز المحافظة.

وأضافت الطنبارى ، لـ"اليوم السابع"، كما تناولت خلال الندوة العديد من القضايا التى تهم المرأة، ووجدت تجاوباً من الفتيات دليلاً على وعيهن بالقضايا القومية المتعددة ومتابعتهن للمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر، وما يبذله المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، من تنفيذ برامج متعددة لصالح المرأة سواء بالقرى أو المدن.

وقال محمد عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دار اللقاء المفتوح بحضور الفتيات حول القضايا المتعددة، وما تشهده مصر من نهضة اقتصاديه وتنفيذ مشروعات عملاقة، مؤكداً أن مشاركة الفتيات بالمعسكر يهدف لتعليم الفتيات القيادة والاعتماد على النفس، والكشف عن المواهب بين الفتيات، وإعلاء روح المنافسة فى المسابقات إلى جانب التحاور مع القيادات على مستوى المحافظة.



ندوة بفرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ



جانب من الحضور من الفتيات



مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ



جانب من الفتيات وصورة تذكارية



الحضور من الفتيات



محمد عبدالمقصود يلقى محاضرته



جانب من الفتيات الحضور