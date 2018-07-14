صور.. غلق 9 صيدليات بالشرقية والتحفظ على 6 آلاف قرص مخدر

الشرقية – إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ضبط 6 آلاف قرص دوائى مجهولة المصدر ومحظورة وغير مصرح بتداولها فى الأسواق، وتنفيذ الغلق الإدارى لـ9 صيدليات بحملات تفتيشية ورقابية مكثفة على الصيدليات والعيادات و المنشآت الطبية بمراكز "الحسينية - أبو حماد – منيا القمح - ههيا- فاقوس"، وذلك لضبط سوق الأدوية بنطاق دائرة المحافظة .

وشدد المحافظ على وكيل وزارة الصحة، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات و مصانع ومخازن الأدوية والعيادات و المنشآت الطبية لضبط سوق الأدوية وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية الممنوع تداولها وإحكام الرقابة على الصيدليات والمراكز الطبية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها لضمان وصول دواء آمن للمرضى والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

ومن جانبه، صرح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية برئاسة الدكتور محمد عبد الحى قامت بحملة تفتيشية مكبرة بمراكز "الحسينية - أبو حماد - منيا القمح"، وأسفرت الحملة عن ضبط 2450 قرص أدوية متنوعة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

وكذلك ضبط 750 قرص أدوية متنوعة مهربة من الخارج وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها بالأسواق، و5 علب لبن أطفال كامل الدعم خاص بوزارة الصحة والسكان محظور بيعه بالصيدليات، و1970 قرص أدوية متنوعة منتهية الصلاحية معدة للبيع.

وضبط 840 قرص أدوية جدول ثان مؤثر على الحالة النفسية بدون فواتير، و15 برطمان أدوية مجهولة المصدر، و43 أمبولة نالوفين جدول ثالث مخدرات بدون فواتير منتهية الصلاحية معدة للبيع.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون بين إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور حسام قمحاوى، وإدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة على المراكز الطبية الخاصة بمركز ومدينة فاقوس، وأسفرت الحملة عن ضبط 36 أمبولة نالوفين جدول ثالث مخدرات - جدول أول أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بها عدد منتهى الصلاحية.

وضبط 27 علبة خيط جراحى منتهى الصلاحية معد للاستخدام، و 83 منتج (وسائل منع الحمل) خاص بوزارة الصحة والسكان محظور بيعه وتداوله بالأسواق، و 65 جهاز محلول وريدى منتهى الصلاحية معد للاستخدام، و39 عبوة بيتادين وأدوية متنوعة معدة للاستخدام منتهية الصلاحية.

وضبط 235 أمبولة من أدوية متنوعة الاستخدام، و2 قربة دم محظور تواجدها واستخدامها خارج بنوك الدم، و147 شريط تحليل سكر بالدم واختبار حمل منتهى الصلاحية معد للاستخدام، و22.5 قرص ترامادول أدوية مخدرات مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات، وتحرير 39 محضرًا بالمخالفات كما تم تنفيذ الغلق الإدارى لـ9 صيدليات بمراكز "ههيا - منيا القمح – أبو حماد".