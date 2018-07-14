video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 04:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. شاكيرا تشارك فى حفل افتتاح مهرجان "الأرز" بلبنان

السبت، 14 يوليه 2018 02:26 ص
صور.. شاكيرا تشارك فى حفل افتتاح مهرجان "الأرز" بلبنان شاكيرا المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل
بيروت (أ ف ب) _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

أحيت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا، مساء الجمعة، حفلا غنائيا فى بلدة بشرى (شمال لبنان)، خلال افتتاح مهرجانات الأرز الدولية، هو الثانى للنجمة العالمية فى لبنان.

وقالت شاكيرا لدى وصولها إلى مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت باللغة اللبنانية العامية «أنا مبسوطة (سعيدة) أكون فى لبنان».وأضافت فى تصريح صحفى باللغة الإنجليزية «هذه أرض أجدادي. أنا سعيدة جدا بمجيئى إلى لبنان.

أنا فخورة جدا بجذورى اللبنانية».ويرافق شاكيرا (41 عاماً) والدها اللبنانى الأصل وأمها ونجلاها من نجم منتخب إسبانيا لكرة القدم جيرار بيكيه.

وقدم لها رئيس بلدية بشرى فريدى كيروز باقة ورد بيضاء «عربون محبة وسلام».أما رئيس اتحاد بلديات بشرى ايلى مخلوف فقدّم لها سلسلة تحمل الأرزة، رمز العلم اللبنانى وشعار مهرجانات الأرز الدولي، مصنوعة من الذهب ومرصعة بالألماس.

وأقيم الحفل الغنائى على مسرح شيد بجوار غابة الأرز فى شمال لبنان.ويأتى هذا الحفل فى إطار جولة عالمية لشاكيرا عنوانها «إل دورادو»، وهو عنوان الألبوم الحادى عشر للمغنية الكولومبية الحائزة على 13 جائزة «غرامي» لاتينية وثلاث جوائز «غرامي» عالمية.

المغنية شاكيرا
المغنية شاكيرا

 

المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا
المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا

 

جانب من حفل افتتاح مهرجان الأرز
جانب من حفل افتتاح مهرجان الأرز

 

شاكيرا تحيى حفل افتتاح مهرجان الارز
شاكيرا تحيى حفل افتتاح مهرجان الارز

 

شاكيرا
شاكيرا

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. شاكيرا من أرض أجدادها لإحياء حفل غنائى: مرحبا لبنان

شاكيرا

حفل افتتاح مهرجان الأرز

لبنان

أخبار لبنان

مهرجان الأرز

الارز




لا تفوتك
المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

المرور يغلق منزل الدائرى القادم من أكاديمية الشرطة بسبب أعمال توسعة بطريق السويس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

"فيتش": مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت فى الأشهر الأخيرة

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة و5 مناطق أخرى من 12ليلا لمدة 6 ساعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة