صور.. شاكيرا تشارك فى حفل افتتاح مهرجان "الأرز" بلبنان

بيروت (أ ف ب) _ تصوير رويترز

أحيت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا، مساء الجمعة، حفلا غنائيا فى بلدة بشرى (شمال لبنان)، خلال افتتاح مهرجانات الأرز الدولية، هو الثانى للنجمة العالمية فى لبنان.

وقالت شاكيرا لدى وصولها إلى مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت باللغة اللبنانية العامية «أنا مبسوطة (سعيدة) أكون فى لبنان».وأضافت فى تصريح صحفى باللغة الإنجليزية «هذه أرض أجدادي. أنا سعيدة جدا بمجيئى إلى لبنان.

أنا فخورة جدا بجذورى اللبنانية».ويرافق شاكيرا (41 عاماً) والدها اللبنانى الأصل وأمها ونجلاها من نجم منتخب إسبانيا لكرة القدم جيرار بيكيه.

وقدم لها رئيس بلدية بشرى فريدى كيروز باقة ورد بيضاء «عربون محبة وسلام».أما رئيس اتحاد بلديات بشرى ايلى مخلوف فقدّم لها سلسلة تحمل الأرزة، رمز العلم اللبنانى وشعار مهرجانات الأرز الدولي، مصنوعة من الذهب ومرصعة بالألماس.

وأقيم الحفل الغنائى على مسرح شيد بجوار غابة الأرز فى شمال لبنان.ويأتى هذا الحفل فى إطار جولة عالمية لشاكيرا عنوانها «إل دورادو»، وهو عنوان الألبوم الحادى عشر للمغنية الكولومبية الحائزة على 13 جائزة «غرامي» لاتينية وثلاث جوائز «غرامي» عالمية.



المغنية شاكيرا



المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا



جانب من حفل افتتاح مهرجان الأرز



شاكيرا تحيى حفل افتتاح مهرجان الارز