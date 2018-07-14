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السبت، 14 يوليه 2018 05:07 م
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صور.. ختام فعاليات التدريب على صناعة الثوب الواحاتى بمركز بلاط

السبت، 14 يوليه 2018 04:45 م
صور.. ختام فعاليات التدريب على صناعة الثوب الواحاتى بمركز بلاط فريق المتدربات
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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اختتمت جمعية تنمية المجتمع المحلى بمركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة فى صناعة الثوب الواحاتى، وافتتحها المهندس عادل عباس رئيس المدينة بحضور سيد عبد الحى مدير إدارة التضامن الاجتماعى.

 وقال محمد أحمد سلامة رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع ببلاط فى بيان، إنه تم تدريب 25 سيدة وفتاة لمدة 15 يوما على خطوات صناعة الثوب الواحاتى المعروف وتم منح كل متدربة بدل انتقال يومى وشهادة معتمدة تفيد باجتياز التدريب على صناعة الثوب الواحاتى، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج الجمعية التدريبى للحفاظ على التراث البيئى والواحاتى.

ختام دورة الثوب الواحاتى
ختام دورة الثوب الواحاتى

 

جانب من المنتجات
جانب من المنتجات

 

فريق المتدربات
فريق المتدربات

 

أثناء عرض منتجات الثوب الواحاتى
أثناء عرض منتجات الثوب الواحاتى

 

تنفيذ دورة الثوب الواحاتى ببلاط
تنفيذ دورة الثوب الواحاتى ببلاط

 

السيدات المشاركات بالدورة
السيدات المشاركات بالدورة

 

التدريب بقاعات جمعية تنمية المجتمع ببلاط
التدريب بقاعات جمعية تنمية المجتمع ببلاط

 

 


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