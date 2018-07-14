صور.. تفاصيل رحلة تمثال "الأسطورة منسى" من مصر القديمة إلى منيا القمح

الشرقية – إيمان مهنى

أيام قليلة تفصلنا عن حفل افتتاح ميدان "منسى الأسطورة" بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، ذلك الميدان الذى خصصته المحافظة لتخليد ذكرى الشهيد العقيد أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة بالعريش، ابن قرية بنى قريش التابعة للمركز، حيث أعدت له تمثالا و لوحة تذكارية مدون عليها سيرته، والتى بدأت بكلمة "الأسطورة" نظر لبطولته.

وانتهت رئاسة مدينة منيا القمح، من تثبت التمثال أمس الجمعة، بوسط المدينة بميدان كان يعرف باسم عبده مكى، نسبة لأحد ورش السيارات الشهيرة فى هذا المكان، ذلك تهميدا لافتتاحه بحضور أسرته و الشخصيات العامة و النواب من أبناء المركز، كى يخلد المكان كرمز لكل الشهداء.

وكشف رجب قنديل رئيس مدينة منيا القمح، لـ"اليوم السابع" كواليس رحلة التمثال منذ كان فكرة إلى انتهائه قائلا " إن الفكرة جاءت بهدف تكريم وتخليد البطل الشهيد هو وكل من ضحوا بدماءهم من أجل الوطن، مشيرا إلى انه بعد وقوع الاختيار على ميدان عبده مكى، نظرا لتميز تلك المنطقة ووقوعها بقلب المدينة، بالإضافة إلى أن الاسم السابق جاء نسبة لأحد ورش إصلاح السيارات فيه، تم بالتواصل مع الفنانة التشكيلية سلمى صابر زردق، وهى أصلها من منيا القمح أيضا لعمل التمثال، وتحمست جدا له فخرا بالشهيد".

و أضاف قنديل، أن الفنانة التشكيلية، فرغت نفسها من كل أعمالها بقرية الفخار فى مصر القديمة وخصصت وقتها لصناعة التمثال الذى استغرق ما يقرب من 45 يوما، واستخدمت فيه مادة "الفايبر جلاس" حيث يجسد "المنسى" وهو يحمل سلاحه، بالإضافة إلى الرخام قاعدة التثبت و التى أحد أركانها اللوحة التذكارية تحتوى على السيرة الذاتية للشهيد، لافتا إلى أنه تم نقل التمثال بواسطة سيارات مخصصة لذلك، ولفه بغطاء للحفاظ علية، واستخدم الأوناش وفريق عمالى مدرب لتثبيته، لافتا إلى أنه جارى استكمال أعمال التجميل والإنارة حول الميدان، والتى تستغرق عدة أيام، تهميدا لحفل الافتتاح، ورفع الستار عنه، والذى سيتم توجيه فيه دعوات للشخصيات العامة و النواب و أسرة الشهيد.

وتابع رئيس المدينة، أن تكلفة الميدان تجاوزت 250 الف جينه ساهم المجتمع المدنى بنسبة كبيرة فيه، والمجلس ساهم بالجزء المتبقى.

​يشار إلى أن العقيد أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة بالعريش، استشهد يوم 7يوليو 2017 ، هو والرائد أحمد الشبراوى قائد عمليات الكتيبة، والنقيب خالد مغربى، وآخرين من الجنود والضباط أبطال القوات المسلحة، على اثر اشتباكات مع تكفيريين هاجموا تمركز للكتيبة بغرض السيطرة عليها، إلا أن الكتيبة قامت بمعركة باسلة أحبط هذا المخطط وقتلت معظم الإرهابيين و أجبرتهم على الانسحاب، و الشهيد ينتمى لقرية بنى قريش التابعة للوحدة المحلية بمركز منيا القمح ، وكان يقيم فى مدينة العاشر من رمضان هو أسرته .



نقل تمثال الشهيد



ميدان الشهيد منسي



الاسطورة