صور.. اليوم السابع فى منزل الأول بالثانوية الأزهرية.. عبد الله الشحات: حققت حلم أبى

سيطرت حالة من الفرحة على أسرة الطالب عبدالله محمد الشحات مصباح، الطالب بمعهد محمد رجب بسجين الكوم، منطقة الغربية الأزهرية، الذى حصل على مجموع درجات 650 بنسبة مئوية 100 % .

وبكى أفراد الأسرة من الفرحة بعد مكالمة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذى أبلغهم بحصوله على المركز الأول وطالبهم بالاستعداد لتكريمه فى أقرب وقت.

الطالب عبد الله محمد الشحات الابن الوحيد لوالديه؛ الأب حاصل على دكتوراه فى اللغة العربية باب النحو والصرف وإمام وخطيب بالأوقاف ووالدته مدرسة أولى قرآن كريم بالمعهد الأزهرى.

وأعرب الطالب عن سعادته بما حققه من نجاح باهر، مؤكدا أنه حقق حلم والديه الذى حلموا به بأن يكون متفوقا مثل خاله.

وأضاف أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أجرى اتصالا به فى العاشرة والنصف صباحا وأبلغه بحصوله على 650 درجة بنسبة 100% وطالبة بالاستعداد للتكريم، مؤكدا أنه لم يتمالك نفسه من الفرحه بعد تلك المكالمة.

وأضاف الطالب أنه اجتهد وتعب طوال الدراسة فضلا عن المذاكرة 7 ساعات يوميا والذهاب للدورس، وكانت والدته تساعده فى مذاكرة المواد الشرعية أما والده فكان يساعده فى مذاكرة المواد العربية، موجها الشكر لوالديه الذين وقفوا بجانبه وساعدوا ووفروا له كل الدعم والجو المناسب للمذاكرة، كما وجه الشكر لمدرسيه الذين ساعدوا فى الحفاظ على مستواه فى التفوق والمذاكرة.

وقال الطالب إنه سيلتحق بكليه الطب ويحقق حلم والده بأن يكون معيدا بالكلية.

أما والده الدكتور محمد الشحات مصباح فحاصل على دكتوراة فى اللغة العربية فى باب النحو والصرف ويعمل أمام وخطيب ومدرس بالأوقاف فأعرب عن فرحته بحصول نجله على المركز الأول على مستوى الجمهورية، قائلا: أعشق الأزهر ومواد الأزهر وأوصى كل المصريين أن يدخلوا أبناءهم الأزهر الشريف لأنه يخرج عالما فى كل التخصصات الشرعية والعلمية والتطبيقية.

وأضاف كان كل همى أن يتفوق ابنى الوحيد الذى لم أرزق غيره والحمد الله الذى كلل تعبنا بالتفوق والنجاح.

وأعرب عن فرحته بمكالمة شيخ الأزهر لهم وأنهم دخلوا فى نوبة بكاء من شدة الفرحى بالخبر الذى زفه إليهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.متمنيا أن يصبح نجله مدرسا بالجامعة.