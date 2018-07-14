صور.. العراق يضع قوات الأمن فى حالة تأهب قصوى لمواجهة احتجاجات الجنوب

(رويترز) (أ ف ب)

أعلنت الحكومية العراقية مساء السبت اتخاذ إجراءات تنموية لاحتواء الاحتجاجات فى جنوب العراق غداة مقتل شخصين بإطلاق نار لم تتضح ظروفه، ولإعادة فرض الأمن ولا سيما فى محافظة البصرة حيث فرضت السلطات حظر تجول ليليا. قالت مصادر فى المخابرات العسكرية ووزارة الدفاع إن العراق وضع قوات الأمن فى حالة تأهب قصوى اليوم السبت لمواجهة الاحتجاجات المستمرة فى محافظات الجنوب. وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادى الأمر الليلة الماضية فى توجيه عسكرى اطلعت عليه رويترز. ويشغل العبادى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة.

الاحتجاجات فى العراق

آليات الشرطة العراقية

انتشار الشرطة العراقية

تأمين الشرطة العراقية



