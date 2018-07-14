صور.. الثانى علوم بشمال سيناء: حققت حلمى وحلم أسرتى ومن المحن تولد المنح

شمال سيناء - محمد حسين

قال الطالب محمد إبراهيم موسى صباح البياضى الثانى على مستوى شمال سيناء علمى علوم والحاصل على مجموع 99.51%، أنا سعيد باستكمال سلسلة نجاح أسرتى المكونة من 11 شقيقا جميعهم حاصلين على مؤهلات عليا، وتحقق بذلك حلمى وحلم والدتى وأشقائى بدخولى كلية الطب.

وأكد الطالب محمد إبراهيم "أنه من المحن تولد المنح، حيث لم تمنعنى الظروف الصعبة من توقف الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى من أن أكون حريصا على تحقيق معدلات مرتفعة، وحرصت على الجد والاجتهاد والمذاكرة بتركيز لمدة تصل لـ12 ساعة يوميا".

وقال إنه من أبناء قبيلة البياضية فى مركز بئر العبد، ووالده توفى قبل عام، وهو من بين 11 شقيقا وشقيقة جميعهم متفوقين وحاصلين على شهادات عليا وبينهم موظفين فى مواقع مرموقة، مشيرا إلى أن لوالدته دور مهم فى حياته وتشجيعه وحرصها أن تتابعه أولا بأول.

وقدم الطالب المتفوق روشتة نجاح من تجربته لزملائه فى الثانوية العامة بقوله "أهم شىء التوازن بين المذاكرة والفهم، من السهل الحفظ لكن بدون فهم لا قيمة له، وتنظيم الوقت بجدول زمنى يحدد موعد بداية ونهاية مذاكرة كل مادة، وعدم تضييع الوقت أو التهاون فى مراجعة درس أيا كانت العقبات فالدرس الذى يضيع وقته يأتى على حساب وقت آخر وهذا يسبب ارتباكا وعدم توازن".



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