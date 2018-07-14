صور.. الأولى علمى على شمال سيناء: سر نجاحى تمسكى بالصلاة وترتيب وقتى

شمال سيناء - محمد حسين

قالت الطالبة بسنت طارق الديب، الأولى مكرر على مستوى محافظة شمال سيناء علمى علوم، والحاصلة على مجموع 99.6%، والمقيمة مدينة بئر العبد "أعتبر نفسى محظوظة بنجاح كنت أتوقعه وأتوقع أكثر، وهو نجاح حلمت به وتحقق وإن كانت إمنيتى طوال عمرى أن أكون من بين أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية".

وأضافت بسنت "أذاكر يوميا بمعدل من 6 إلى 12 ساعة"، وسر نجاحى هو تمسكى بأداء فروض الصلاة، وترتيب وقتى بشكل منظم ما بين المذاكرة والدروس، والحرص على ألا أدع أى لحظة تفوت دون فائدة، ومذاكرة الدروس أولا بأول وعدم ترك أى مادة تتراكم أو حتى درس أو فقرة.

وأضافت أنها الأكبر لشقيقتين فى مراحل التعليم الأساسى ووالدى يعمل رئيس قسم التربية الاجتماعية فى إدارة بئر العبد التعليمية، وكانت من بين المتفوقين دراسيا خلال مراحل الدراسة السابقة فى الابتدائى والإعدادى وصفوف النقل الثانوى.

كانت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء قد أعلنت، اليوم، رسميا أسماء العشرة الأوائل فى الثانوية العامة على مستوى المحافظة التى تضم 6 إدارات تعليمية، وهى العريش، والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل وبئر العبد.

وقالت ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إن الأوئل هم: علمى علوم معاذ عبد العزيز عبد الغفار 408.5 درجة مدرسة بئر العبد الثانوية المشتركة، بسنت طارق الديب 408.5 بئر العبد الثانوية بنات، محمد إبراهيم موسى صباح 408 درجات بئر العبد الثانوية بنين، محمد أحمد سالمان سلمى 407.5 درجة مدرسة الشيخ زويد الثانوية، هاجر فخرى محمد إبراهيم 407.5 الإمام الغزالى الثانوية، إيمان السعيد محمد السعيد 407,5 درجة بئر العبد الثانوية بنات، عمر وليد عبد الرازق 407 درجات مدرسة عمر شكرى الثانوية، إسراء حسن إبراهيم 407 درجات الشهيد علاء الريس الثانوية، إسراء إبراهيم رشاد 407 درجات مدرسة رابعة الثانوية.

الأدبى:

سهام حماد عبد الفتاح 404 درجة الخربة الثانوية، منال خالد محمد 402.5 الأمام الغزالى الثانوية، أسماء أحمد سالم 401 رمانة الثانوية، جهاد خالد محمد 400 درجة رمانة الثانوية، أفنان أحمد محمد 398.5 السيدة زينب الثانوية، منى عبد الله ياسين 398.5 الشهيد علاء الريس الثانوية، لنا إسماعيل سلامة 398 الغزالى الثانوية، شيماء عرفت محمود 397.5 الألفى الثانوية، منار سعد حسن 397.5 الغزالى الثانوية، روان حمدى عمارة 396 الألفى الثانوية، هبة عبد الرحمن الزهرى 396 الألفى الثانوية، يارة ياسر محمد 396 الشهيد علاء الريس.

علمى رياضة:

سارة عماد محمد 406,5 الشهيد علاء الريس الثانوية، أحمد عبدالعال على 405.5 بئر العبد الثانوية، محمد منصور محمد 404.5 بئر العبد الثانوية بنين، عمر محمد سليمان 403.5 بئر العبد الثانوية، محمد طارق كامل 401.5 عمر شكرى الثانوية، ماهر نفاد محمد 401.5 المساعيد الثانوية، عمر صلاح منصور 401 عمر شكرى الثانوية، محمد وائل راتب 401 عمر شكرى الثانوية، عبد الله صبحى محمود 400 بئر العبد الثانوية، أحمد طارق محمد 399.5 آل أبوسلمة الثانوية، سلمى مصطفى رجائى 399.5 علاء الريس الثانوية.











