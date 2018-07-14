صور.. أهالى نجع العرق بسوهاج يطالبون بتوصيل مياه الشرب لمنازلهم

سوهاج – عمرو خلف

يعانى أهالى نجع العرق بقرية الشيخ بركة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج من عدم توصيل مياه الشرب لمنازلهم خارج الحيز العمرانى، وذلك بسبب عدم وجود خط أرضى لتوصيل المياه، مما جعلهم يشربون مياه الطلمبات سنوات طويلة، مما أدى إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض خاصة الكبد والكلى.

ورغم أن المواطنين تقدموا بالعديد من الشكاوى لشركة مياه الشرب ومجلس المدينة ومحافظة سوهاج إلا أنه لم يستمع إليهم أحد، مما أثار استياءهم، مطالبين شركة مياه الشرب بتوصيل المياه لهم لكى يشربوا كوب مياه نظيف.

التقى "اليوم السابع" أهالى نجع العرق بقرية الشيخ بركة، وقال فى البداية عبد الحفيظ محمد، أحد أهالى القرية، إننا نشرب من مياه الطلمبات الحبشية منذ سنوات طويلة، مما يعرض العديد من الأهالى إلى الأمراض خاصة الكلى والكبد.

وأضاف عبد الحفيظ أنهم تقدموا بطلبات وشكاوى عديدة للمسئولين بأنهم يطالبون بتوصيل مياه الشرب لمنازلهم فهم محرومون من أبسط حقوقهم وهو شرب كوب مياه نظيف، لأن مياه الطلمبات الحبشية ملوثة وبها نسبة أملاح مرتفعة، مطالبا المسئولين بشركة مياه الشرب بتوصيل المياه لمساكنهم وهى خارج الحيز العمرانى، حيث إنهم تقدموا بالعديد من الطلبات الى المسئولين دون جدوى.

فيما يقول السيد إسماعيل محمود، من أهالى النجع، إنهم يعيشون فى نجع العرق منذ سنوات طويلة، والنجع به لا يقل عن 1000 مواطن ولا يوجد به سوى الطلمبات الحبشية ونشرب من مياه الآبار، مما نتج عنه إصابة الكثير منهم بالأمراض، بالإضافة إلى تلوث المياه.

وأضاف إسماعيل أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين لتوصيل المياه لهم دون جدوى، وما زال الوضع قائما حتى الآن فهم محرومون من مياه الشرب النظيفة ويشربون المياه الملوثة، مطالبا أن ينظر إليهم أحد من المسئولين ويستجيب لمطالبهم.

فيما يقول جمال على معلاوى، من أهالى النجع ، إنهم تقدموا مرارا وتكرارا إلى المسئولين لتوصيل خط مياه ولديهم ما يثبت ملكيتهم لهذه المنازل، وقام المسئولون وقتها بوعدهم بتوصيل مرفق المياه وحتى الآن لم يتم الاستجابة لمطلب النجع، برغم أن المنطقة مرصوفة وبها خط تليفونات وأعمدة كهربائية وبها العديد من المساجد، وكذلك عدادات الكهرباء وجميع المنازل منارة بخطة تنظيمية من الوحدة المحلية مطالبا المسئولين بالاستجابة لمطالبهم وهى أبسط حقوقهم بشرب كوب مياه نظيف.

فيما يقول عبد الراضى أحمد، من أهالى النجع، إن النجع يوجد به وسيلة مواصلات تربط القرية بالقرى الأخرى المجازرة مثل قرية نجع مازن وقرية نجع أبو ستيت وأولاد عليوة والوحلية والطريق السياحى بعرابة أبيدوس البلينا، مشيرا إلى أن مرفق الكهرباء موجود فى النجع من الثمانينيات ولكنهم محرومون من مياه الشرب النظيفة ويشربون المياه الملوثة من الطلمبات الحبشية منذ سنوات طويلة، ولم يستجب حتى الآن أحد من المسئولين لمطالبهم.

وأضاف عبد الراضى أن أهالى النجع يعانون من انتشار الأمراض بسبب المياه الملوثة، فهم يحلمون بتوصيل المياه إلى منازلهم لكى يشربوا مياها نظيفة، مطالبا المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بسرعة تنفيذ مطالبهم.

ومن جانبه قال اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إنه تم تنفيذ 500 متر شبكات مياه من خطة العام الماضى للمناطق المحرومة والتى تقع داخل الحيز العمرانى، وأن المناطق التى لم يتم توصيل المياه اليها تقع خارج الحيز العمرانى، ومنها نجع العرق التابع لقرية الشيخ بركة بمركز البلينا، مشيرا إلى أنه فى حالة توفير موافقة تنظيمية لهذه المناطق يتم وضعها فى خطط المناطق المحرومة.

أهالى نجع العرق







أحد الأهالى







طلب إلى رئيس مدينة البلينا بتوصيل المياه







طلب إلى محافظ سوهاج







الأهالى يشربون مياه الطلمبات







المواطنون يطالبون بتركيب مياه الشرب







منازل الأهالى بنجع العرق







نجع العرق







المنازل خارج الحيز العمرانى



