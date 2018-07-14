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السبت، 14 يوليه 2018 04:15 ص
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صور.. أمريكا تسمح بإعادة أطفال إلى ذويهم المهاجرين فى نيويورك

السبت، 14 يوليه 2018 03:03 ص
صور.. أمريكا تسمح بإعادة أطفال إلى ذويهم المهاجرين فى نيويورك أمريكا تسمح بإعادة أطفال إلى ذويهم المهاجرين
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز)
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سلمت السلطات الأمريكية، عددا من الأمهات المهاجرات إلى الولايات المتحدة أطفالهم بعد فترة من الاحتجاز فى مركز "كايوجا" بنيويورك فى بادرة لإنهاء معاناة المهاجرين بعد أمر ترامب بفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم ثم تراجعه عن القرار .

ورصدت وكالة "رويترز" للأنباء صورا، لفرحة غونزاليس غارسيا، وهي أم من جواتيمالا تسلمت أطفالها بعد فترة من الانفصال داخل مركز "كايوجا" بنيويورك، وتسعى إدارة ترامب، إلى لم شمل العائلات بعد فصل أفرادها عقب توقيفهم عند عبورهم الحدود مع المكسيك معللة ذلك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتأكيد الهويات .

وأمر قاض فى كاليفورنيا الحكومة الأمريكية أمس بإعداد لائحة بأسماء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات وتم فصلهم عن ذويهم، وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من القاضى دانا سابرو مهلة للم شمل عائلات فصل أفرادها بعد توقيفهم عند عبورهم الحدود مع المكسيك معللة ذلك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتأكيد الهويات.

وكان القاضى سابرو أعطى فى 26 (يونيو) مهلة 14 يوماً لإعادة جمع الأطفال دون خمس سنوات بذويهم، ومهلة 30 يوماً لإعادة جمع من تزيد أعمارهم عن خمس سنوات بأهاليهم، وتم فصل أكثر من 2300 طفل نحو مئة منهم تقل أعمارهم عن الخمس سنوات عن أسرهم، ونقلوا إلى مراكز ايواء تديرها وزارة الصحة.

أحد الاطفال عقب خروجه من مقر الاحتجاز
أحد الاطفال عقب خروجه من مقر الاحتجاز

 

أطفال أفرجت أمريكا عنهم وسلمتهم إلى والدتهم
أطفال أفرجت أمريكا عنهم وسلمتهم إلى والدتهم

 

خروج الاطفال من مقر الاحتجاز
خروج الاطفال من مقر الاحتجاز

 

سيدة تسير بأطفالها
سيدة تسير بأطفالها

 

سيدة تسير بطفلها فى الشارع عقب الافراج عنه
سيدة تسير بطفلها فى الشارع عقب الافراج عنه

 

سيدة تقبل طفلها
سيدة تقبل طفلها

 

فرحة الأسر بجمع شملهم مرة أخرى
فرحة الأسر بجمع شملهم مرة أخرى

 

فرحة السيدات عقب خروج أطفالهم من الاحتجاز
فرحة السيدات عقب خروج أطفالهم من الاحتجاز

 

فرحة سيدة فرحا بخروج ابنها من الاحتجاز
فرحة سيدة فرحا بخروج ابنها من الاحتجاز

 

لحظة خروج الاطفال من مقر الاحتجاز
لحظة خروج الاطفال من مقر الاحتجاز

 

مؤتمر صحفى خارج مقر الاحتجاز
مؤتمر صحفى خارج مقر الاحتجاز

 

 


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