صحيفة يابانية: 5 آلاف شخص مازالوا فى ملاجئ بسبب الفيضانات بالبلاد

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ذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية، أن 5 آلاف و800 شخص تقريبا فى غرب اليابان مازالوا يسكنون فى ملاجىء بعد مرور أسبوع من توجيه تحذيرات خاصة فى 8 مقاطعات غرب وجنوب غرب البلاد إثر تعرضها لأمطار غزيزة.



وأوضحت الصحيفة اليابانية، عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت، أن إجمالى عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التى حدثت بسبب هطول الأمطار وصل إلى 196 شخصا فى 13 مقاطعة من أصل 47 مقاطعة يابانية إلى جانب 55 اَخرين فى عداد المفقودين فى 4 مقاطعات منها.



وأضافت "ذا جابان تايمز" أن الحكومة اليابانية المركزية قررت صرف 085ر2 مليار ين يابانى من احتياطيها الطارىء لتوفير مساعدات الطوارئ للمناطق المنكوبة.



وكانت مقاطعة كوراشيكى التى يبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة من أكثر المدن تضررًا من الأمطار التى هطلت على بعض مناطق غرب اليابان مما تسبب فى سقوط عدد من القتلى تجاوز عدد من قُتلوا جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية فى 2014 وبلغ عددهم 77، كما أنه أكبر عدد من القتلى منذ مقتل 98 شخصًا فى إعصار عام 2004.