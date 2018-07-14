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شيخ الأزهر يهنئ الحاصلة على المرتبة الأولى بالثانوية الأزهرية فى الإمارات

السبت، 14 يوليه 2018 06:27 م
شيخ الأزهر يهنئ الحاصلة على المرتبة الأولى بالثانوية الأزهرية فى الإمارات شيخ الأزهر والطالبة الإماراتية
كتب أحمد جمعة
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أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين اتصالا هاتفيا بالطالبة الإماراتية أريام خليفة ضحى الكعبى التى حازت على المركز الأول على مستوى طلبة الثانوية الأزهرية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشاد فضيلته بما حققته الطالبة من درجات علمية تعكس مدى إخلاصها ومثابرتها فى تحصيل العلم.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن الأزهر الشريف حريص كعادته دوما على تقديم الدعم والتشجيع لكل الطلبة المتفوقين من مختلف دول العالم، حيث تستضيف جامعة الأزهر الشريف نحو 35 ألف طالبة وطالبة يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم.

الطالبة الاماراتية اريام خليفة
الطالبة الاماراتية اريام خليفة

بدورها عبرت الطالبة الإماراتية أريام الكعبى عن شكرها وامتنانها لهذا الاتصال الذى أسعدها من فضيلة الإمام الأكبر، أكبر رمز إسلامى، والذى يدل على حرص فضيلته ودعمه اللامحدود للشباب بشكل عام ولطلبة العلم خاصة.


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