شرطة تشيلى تداهم مكاتب أساقفة بسبب اتهامات بالانتهاك الجنسى

(رويترز)

قال مسؤولون إن الشرطة وممثلى الإدعاء فى تشيلى الذين يحققون فى اتهامات بارتكاب رجال دين انتهاكات جنسية شنوا مداهمات متزامنة يوم الجمعة على مكاتب كبيرى أساقفة مدينتين فى جنوب البلاد.

وقام متخصصون فى الجرائم الجنسية فى وحدة التحقيقات بالشرطة فى تشيلى باستجواب موظفين وضبط وثائق فى مكاتب كبيرى الأساقفة الكاثوليك فى تيموكو وفيلاريكا جنوبى سانتياجو.

وقال متحدث باسم مكتب المدعى فى تيموكو للصحفيين إن المسؤولين كان معهم إذن بمصادر وثائق لها صلة بمزاعم ارتكاب موظفين كنسيين انتهاكات جنسية تعود لعام 2000.

وأضاف أنه يجرى حاليا التحقيق مع خمسة قساوسة فى المنطقة بشأن انتهاكات جنسية مزعومة.

وهذه أحدث مداهمات تقوم بها الشرطة والادعاء فى الوقت الذى تتصدى فيه الدولة فى تشيلى للكنيسة الكاثوليكية القوية التى تواجه اتهامات بالتقاعس عن التحقيق بشكل ملائم فى انتهاكات تقول جماعات الضحايا إنها واسعة النطاق.