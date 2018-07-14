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شاهد الكشف الأثرى الجديد بسقارة من الداخل

السبت، 14 يوليه 2018 01:58 م
شاهد الكشف الأثرى الجديد بسقارة من الداخل قناع بمنطقة سقارة
كتب إبراهيم حسان – ريهام عبد الله
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أجرت كاميرا ON live جولة داخل الكشف الأثرى الجديد بمنطقة سقارة، وأظهرت الصور بعض الغرف والمومياوات والهياكل العظمية المتفرقة.

وأعلن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، عن نجاح البعثة الأثرية المصرية الألمانية، التابعة لجامعة توبنجن، فى الكشف عن ورشة كاملة للتحنيط ملحق بها حجرات للدفن بها مومياوات تعود إلى عصر الأسرتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين (664-404)، وذلك أثناء أعمال المسح الأثرى بالمقابر الموجودة جنوب هرم أوناس بسقارة.

 

وعثرت البعثة على قناع مومياء مذهب ومطعم بأحجار نصف كريمة كان يغطى وجه إحدى المومياوات الموجودة بإحدى حجرات دفن الملحقة، إضافة إلى ثلاث مومياوات ومجموعة من الأوانى الكانوبية المصنوعة من الكالسيت وعدد من الأوشابتى.


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الاكتشاف الاثرى الجديد

سقارة

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