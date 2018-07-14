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سلطات المطار تضبط 22 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية

السبت، 14 يوليه 2018 12:39 ص
سلطات المطار تضبط 22 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية مطار القاهرة
كتب هانى عثمان
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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، من ضبط 22 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط الخارجين على القانون.

 

وقال مصدر بالمطار، تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات، مماأسفر عن إلقاء القبض على 22 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية

 

وتم نقل المضبوطين من الخارجين على القانون إلى قسم الخليفة، تمهيدا لترحيلهم للأقسام التابعين لها؛ لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.

 

وأضاف المصدر، أن قسم المرور بالمطار تمكن من ضبط 315 مخالفة مرورية، من خلال الأكمنة الثابتة والمتنقلة.


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مطار القاهرة

الحملات الامنية

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