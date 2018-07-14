سقوط عاطل متلبسا بحيازة بانجو واستروكس بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم اول الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو ومخدر الاستروكس بقصد الاتجار.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد إسلام العربى رئيس مباحث قسم أول الإسماعيلية ومعاونيه بضبط المتهم "محمد.أ.غ"27 عاما عاطل ومقيم المحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية وبحوزته 6 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 100 جرام و23 لفافة صغيرة الحجم من مخدر الاستروكس وزنت حوالى 60 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر له المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.