سفر وعودة 925 مصريا وليبيا و134 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 925 مصريا وليبيا و 134 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 670 إلى الجانب الليبى، بينهم 49 مصريا و621 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 255 بينهم 199 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 56 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 134 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.