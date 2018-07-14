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السبت، 14 يوليه 2018 09:21 ص
خالد صلاح
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زعماء أفارقة يتفقون على التعاون لتعزيز التكامل فى شرق أفريقيا

السبت، 14 يوليه 2018 08:31 ص
زعماء أفارقة يتفقون على التعاون لتعزيز التكامل فى شرق أفريقيا الرئيس الكينى
أ ش أ
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اتفق زعماء أفارقة فى منطقة شرق أفريقيا على التعاون من أجل بناء شبكة واحدة للطرق وخطوط السكك الحديدية لتعزيز التكامل فى المنطقة .

وبحث زعماء وممثلو ثمانى دول من المنطقة خلال اجتماعهم مؤخرا فى كينيا مشروع إقامة الممر الشمالى لتحسين النشاط التجارى وتعزيز الوضع الأمنى فى المنطقة

وأكد المجتمعون ضرورة تحسين وسائل انتقال الأفراد والبضائع والخدمات من خلال تحسين البنية الأساسية ، وتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث سبل تحسين إقامة منطقة جمركية واحدة عن طريق التقليل من عدد الجسور ونقاط تفتيش الشرطة من أجل تسريع عملية نقل البضائع فى الدول الحبيسة المحرومة من السواحل مثل أوغندا ورواندا وبوروندى وجنوب السودان .

وحصلت كينيا خلال الاجتماع على الضوء الأخضر للاستمرار فى مد خط للسكك حديدية إلى الحدود الأوغندية ، وقال الرئيس الكينى اوهورو كينياتا إنه يجرى بحث خطط لمد هذا الخط .


وأضاف :" تم احراز تقدم فى المباحثات الأولية لتمويل إقامة هذا الخط بين مدينتى نيفاشا وكيسامو ، ونحن نتوقع أن يتم توقيع اتفاق لإطار عمل فيما يتعلق بهذا الشأن مع الصين خلال العام الحالى" كما تعتزم أوغندا ورواندا أيضا مد خط للسكك الحديدية بعد أن تستكمل كينيا الجزء الذى يمر عبر أراضيها ، يذكر أنه يجرى أيضاً إنشاء شبكة طرق الممر الجنوبى التى تربط تنزانيا وأوغندا ورواندا .


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