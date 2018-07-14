رفع حالة الاستنفار الأمنى بالعراق للدرجة القصوى بعد تزايد الاحتجاجات

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رفعت السلطات العراقية، اليوم السبت، حالة الاستنفار الأمنى للدرجة القصوى، حيث دخلت حالة الإنذار (ج) وهى أعلى درجات الإنذار، بعد تزايد التظاهرات فى بعض المحافظات، والاستعدادات لانطلاق تظاهرات جديدة فى محافظات أخرى احتجاجا على تردى الخدمات الحكومية.

وقال مصدر أمنى عراقى - حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن برقية عاجلة وصلت من القيادات العليا إلى جميع الوحدات العسكرية بدخول تلك الوحدات الإنذار (ج)، التى تتضمن الاستعدادات لأى طارئ، والتحاق جميع القادة والآمرين والضباط المجازين إلى وحداتهم فورا".

يأتى هذا فى وقت ترأس فيه حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى اجتماعا طارئا للمجلس الوزارى للأمن الوطني، لمناقشة تطورات التظاهرات فى عدد من المحافظات العراقية الجنوبية، وأكد المجلس الوزارى أن القوات الأمنية ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق مندسين يحاولون الاستفادة من التظاهرات السلمية بهدف التخريب.