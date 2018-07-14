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رئيس وزراء فرنسا الأسبق: أوروبا والصين تحتاجان لحماية التعددية التجارية

السبت، 14 يوليه 2018 01:33 م
رئيس وزراء فرنسا الأسبق: أوروبا والصين تحتاجان لحماية التعددية التجارية الرئيس الصينى
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 قال رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق "جان بيير رافاران" إن أوروبا والصين تحتاجان إلى العمل معا لحماية التعددية التجارية، مؤكدا أن التورط فى حرب تجارية لن يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمى فقط بل على مستويات معيشة المواطنين العاديين أيضا.

وأضاف رافاران – فى محاضرة بمدرسة الأعمال الدولية الصينية الأوروربية فى شانغهاى نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت- أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية "ليست ودية" وتقوم على الأحادية، مشيرا إلى أن جهود الصين المستمرة فى الانفتاح وتعميق التعاون الدولى هى انعكاس للحكمة الصينية على الرغم من ظهور الحمائية التجارية والأحادية ومناهضة العولمة.

وتابع رافاران أن حمله الإصلاح والانفتاح فى الصين عميقة وملموسة، ولا تعزز تنميه البلاد فحسب، ولكنها تفيد بقية العالم أيضا.

 


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