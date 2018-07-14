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رئيس مدينة فاقوس عن واقعة تعديه على بائعة: "والله العظيم أنا إجازة"

السبت، 14 يوليه 2018 09:57 م
رئيس مدينة فاقوس عن واقعة تعديه على بائعة: "والله العظيم أنا إجازة" أيمن جبريل
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد اللواء أيمن جبريل رئيس مدينة فاقوس، أنه فى إجازة وغير متواجد فى مكتبة منذ يومين، نافيا واقعة تعامله بقسوة مع بائعة والتعدى عليها، وإلقاء سبت التين فى البحر لإشغالها الطريق، قائلًا: "والله العظيم أنا فى إجازة،  والواقعة مختلفة بغرض التشهير بى".
 
وأشار جبريل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإنسانية تمنعه من التعدى والتعامل بهذه القسوة الشديدة، كما ورد على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا " لو كنت شاهدت هذه البائعة، كنت سأخبرها أنها مخالفة، وأطلب منها الفرش فى شارع جانبي دون إشغال الطريق"، قائلًا: لست ضد المواطن البسيط أن يأكل عيش، لكن لا بد من تنفيذ القانون وفتح الشوارع للمرور".
  
وأوضح أن هناك إدارة للإشغالات وهى المختصة برفع أى إشغال من الشوارع وإنفاذ القانون، لافتًا إلى أنه لم يصله بلاغ عن واقعة التعدى على البائعة خلال الأيام الماضية.
 
 
 

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