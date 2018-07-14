رئيس الوزراء يشهد مراسم بدء التشغيل التجريبى الجزئى لنفق النهضة بالجيزة

كتبت هند مختار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، مراسم افتتاح وبدء التشغيل التجريبى الجزئى لنفق النهضة بالجيزة.

ويهدف المشروع إلى حل مشكلة الازدحام المرورى بميدان نهضة مصر وإلغاء التقاطعات، ويشتمل المشروع على ثلاثة أنفاق بإجمالى طول 1700 متر وعرض 7 أمتار، وهو عبارة عن نفق بطول 850 مترًا للقادم من ميدان الجلاء ومتجه إلى ميدان الجيزة ونفق بطول 550 مترًا للقادم من ميدان الجيزة ومتجه إلى الدقى، ونفق بطول 300 متر للقادم من ميدان الجلاء ومتجه إلى جامعة القاهرة.