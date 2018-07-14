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السبت، 14 يوليه 2018 05:55 م
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حكومة بلجيكا توفر حراسة مشددة لـ50شخصية بعد تلقيهم تهديديات بالقتل

السبت، 14 يوليه 2018 03:59 م
حكومة بلجيكا توفر حراسة مشددة لـ50شخصية بعد تلقيهم تهديديات بالقتل شرطة بلجيكا -أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم السبت، بأن الحكومة الفيدرالية البلجيكية، قررت أن يتم توفير حراسة شخصية مشددة لنحو 50 شخصية عامة من رجال السياسة والقضاة والمحاميين، والذين تلقوا تهديدات صريحة بشأن تنفيذ عمليات إرهابية ضدهم فى الفترة الماضية، وذلك وفقًا لما ذكره مركز إدارة الأزمات فى بلجيكا.

وقال المركز، إنه تم رصد العام الماضى نحو 50 شكوى تتعلق بحماية شخصيات عامة تلقت تهديدات بالاستهداف والقتل، وذلك بسبب طبيعة عملهم فى مناصب حساسة فى الدولة، مشددا على كون من بين هؤلاء عدد من القضاة ومن رجال الشرطة والمحاميين، وذلك بالإضافة إلى شخصيات سياسية بارزة.

وفى تصريح رسمى من قبل "ايفس ستفانس" والذى يعد مسئول فى المركز، أكد خلاله بأن عام 2016 كذلك قد شهد التعامل مع نفس العدد من الملفات، مؤكدًا بأن العدد قد تضاعف فى السنوات الاخيرة بالمقارنة مع السنوات السابقة، مشيرًا إلى كون بعض الشخصيات التى تم توفير حراسة مشددة لهم كانوا يتلقون طلقات نارية فى البريد وخطابات تتوعد باستهدافهم بالقتل هم أو أطفالهم على الفور.

ويذكر بأن بلجيكا قد شهدت فى السنوات الثلاثة الأخيرة، هجمات إرهابية استهدفت عناصر الشرطة سواء فى الشوارع، أو فى محطات القطارات، وكذلك بالقرب من بعض مراكز الشرطة.


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