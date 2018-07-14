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حريق بمزرعة مواشى فى الدقهلية بسبب إلقاء أحد المارة "سيجارة" مشتعلة

السبت، 14 يوليه 2018 03:36 م
حريق بمزرعة مواشى فى الدقهلية بسبب إلقاء أحد المارة "سيجارة" مشتعلة اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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تمكن أهالى قرية المحفوظة التابعة لمركز بلقاس من السيطرة على حريق شب بحظيرة ماشية بعد إلقاء أحد المارة سيجارة مشتعلة ونفوق جاموسة وحمار. 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة ماشية كائنة بقرية "المحفوظة" دائرة المركز. 

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة ماشية مشيدة بالبلوك الأبيض، ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية، ملحقة بمنزل "سعد ع" 68 سنة فلاح، ومقيم بذات القرية نجم عن ذلك نفوق رأس ماشية "جاموس" ودابة "حمار"، واحتراق كمية من قش الأرز وسقف الحظيرة، ولم ينجم عنه ثمة إصابات بالأرواح البشرية.

وبسؤال مالك الحظيرة علل سبب الحريق قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بجوار كمية من القش المشونة خلف الحظيرة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتم إخطار الإدارة البيطرية لدفن الماشية النافقة بالطريقة الصحية الأمنية.

 


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