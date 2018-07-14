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حبس 4 أشخاص 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتنقيبهم عن الآثار بالجمالية

السبت، 14 يوليه 2018 10:02 ص
حبس 4 أشخاص 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتنقيبهم عن الآثار بالجمالية تنقيب عن آثار - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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تحول حلم تاجر وابنه فى الثراء السريع ومحاولة اللحاق بركب قطار الأغنياء فى أقصر وقت إلى كابوس انتهى بمصرع عامل تحت الأنقاض، والحبس لمدة 4 سنوات وغرامة قاربة النصف مليون جنيه.

 

بداية البحث عن الثراء السريع

وجد تاجر وابنه فى منطقة الجمالية ضالتهم بعد إيهام أحد الدجالين لهم بوجود كنز أثرى أسفل عقار ملكهم، واستغل الدجال لهثهم وراء المال والثراء السريع ليقودهم إلى مصيرهم خلف الأسوار.

استعان التاجر بعدد من العمال لمساعدته على الحفر والتنقيب أسفل العقار ملكه وصولا إلى الكنز الأثرى الذى وعده به الدجال، لكن لا تأتى الرياح بما تشتهى السفن، ففى لحظات قليلة انهار الحلم الجميل أمام أعين الجميع، وأخذ فى طريقه أحد العمال تحت الأنقاض بعد أن انهار مكان الحفر.

 

قوات الحماية المدنية تفشل فى استخراج الجثة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ورجال الدفاع المدنى بلاغا من الأهالى فى منطقة الجمالية، يفيد مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وقوات الدفاع المدنى، والتى لم تتمكن من استخراج جثة الضحية، بسبب عمق الحفر وانهيار الرمال والأتربة.

وفى السياق نفسه، ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم الرئيسى ونجله و3 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة العاجلة.

 

العقوبة الرادعة

أسدالت محكمة جنح الجمالية الستار فى القضية رقم 10638 لسنة 2017، ضد كل من "محمد.ا" و"سيد.أ" و"محمد.ف" و"سامح.ف" حضوريا بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة التنقيب عن الآثار.

كما قضت فى القضية رقم 594 لسنة 2017، ضد "محمد.ا" المتهم الرئيسى غيابيا بالحبس لمدة عام وكفالة 20 ألف جنيه عن كل تهمة، ووجهت له المحكمة تهمة القتل الخطاء وإخفاء جثث والتنقيب عن الآثار.


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