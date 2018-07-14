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السبت، 14 يوليه 2018 07:39 م
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جامعيون فى الكونغو الديموقراطية يحذرون من ولاية ثالثة للرئيس

السبت، 14 يوليه 2018 06:07 م
جامعيون فى الكونغو الديموقراطية يحذرون من ولاية ثالثة للرئيس جوزيف كابيلا
أ ف ب
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وقع جامعيون كونغوليون، اليوم السبت، فى كينشاسا عريضة يحذرون فيها من تولى الرئيس جوزيف كابيلا ولاية ثالثة فى الكونغو الديموقراطية، وذلك قبل عشرة ايام من بدء تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية هذا العام.

ووقع أساتذة جامعيون وقانونيون وأطباء وعلماء اجتماع وسياسة هذه العريضة معتبرين أن ترشح كابيلا لولاية ثالثة "يشكل انتهاكا هو بمثابة خيانة عظمى للامة والدولة" فا ضوء الدستور الكونغولى.

وقال جورج كابيامبا رئيس الجمعية الكونغولية لضمان العدالة وواحد ممن أطلقوا مشروع العريضة إن "المطلوب هو العمل على عدم العبث بالدستور فى بلادنا".

وفى موعد أقصاه 20 يوليو، سيلقى كابيلا خطابا أمام الكونجرس وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية أوبين ميناكو أخيرا.

 


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الكونغو

جوزيف كابيلا

الكونغو الديموقراطية

الجمعية الكونغولية لضمان العدالة

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