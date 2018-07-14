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توقيع الكشف الطبى على 1450حالة بقافلة طبية بقرية كفر المدينة فى الشرقية

السبت، 14 يوليه 2018 02:55 م
توقيع الكشف الطبى على 1450حالة بقافلة طبية بقرية كفر المدينة فى الشرقية الكشف على المرضى
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية كفر المدينة التابعة لمدينة منشأة أبو عمر وتوقيع الكشف الطبي علي 1450 حالة مرضية،  وتم صرف العلاج اللازم لهم ، مؤكداً علي أهمية تنظيم القوافل الطبية المجانية التي تقوم بتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج.
 
وقال المحافظ، إن هذه القافلة ضمن سلسلة قوافل علاجية أخرى تضم أطباء مهرة في كافة التخصصات الطبية تجوب أرجاء المحافظة للوصول للمناطق والقري الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج علي نفقة الدولة، مؤكداً على استمرارها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطى نطاق المحافظة.
 
ومن جانبه، صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان، أنه  تم تنفيذ قافلة طبية بقرية كفر المدينة التابعة لمدينة منشأة أبوعمر  وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1450 مريضا، شمل "80 حالة جراحة، 250 أطفال، 92 أمراض قلب، 251 باطنة، 39 نساء، 233 جلدية، 275 عظام، 102 أنف وأذن، 148 حالة  أسنان"، بالإضافة إلي اجراء التحاليل المعملية  اللازمة لعدد 165حالة مقسمة إلي تحليل 58 عينة طفيليات و107 عينات دم كما تم عمل 40 حالة رسم قلب، وذلك بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تليفزيونية، كما تم تحويل 13 حالة لمستشفي الحسينية  المركزي  لاستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.  
 
 

 


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