تنفيذ 860 حكما وضبط 111 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وتمكنت الحملة من تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا، منها 612 حكمًا جزئيا و36 حكم مستأنف و 176 حكم غرامات، 3 هاربين من أحكام جنائية و33 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 13400 جنيه قيمة مخالفات وغرامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 111 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.