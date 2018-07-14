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تقرير: شرطة بلجيكا تخشى اتخاذ إجراءات خوفا من تقديم الشكاوى والعقاب

السبت، 14 يوليه 2018 09:49 ص
تقرير: شرطة بلجيكا تخشى اتخاذ إجراءات خوفا من تقديم الشكاوى والعقاب الشرطة البلجيكية
كتب ــ أحمد علوى
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أظهر تقرير أجرته صحيفة "هيت لاتيست نيوز" البلجيكية، أن الشرطة البلجيكية تشعر بحالة شديدة من الإحباط والخوف بشأن اتخاذ أى إجراءات من الشكاوى المحتملة والعقوبات المرتبطة بها.

وقال قائد شرطة منطقة لوفين البلجيكية، نيكولاس بايلينك، إن هذه الظاهرة شائعة فى جميع أنحاء البلاد، وقال، "هذا الأمر يحدث لأنهم يدخلون فى أدق التفاصيل والتحقيقات فى أى واقعة تجرى فى البلاد".

ويوضح التقرير، أن الطريقة التى تنظر بها التحقيقات الداخلية فى الشكاوى لها تأثير مخيف ومهدد لمستقبل رجل الامن، وهذا يؤدى إلى نشر ثقافة الخوف.

وأكد بايلينك أن المشكلة لا تقتصر على منطقة لوفين وحدها، ففى مناطق أخرى يحدث نفس الشىء، لأن الشرطة متابعة ويتم التركيز على أعمالها فى كل مكان من قبل جميع أنواع المنظمات، وكذلك من قبل المواطن الذى يكون مستعدًا لتقديم شكوى لأقل شيء ممكن.

وطالب بايلينك بسلطة شاملة وتوسيع صلحياتهم، لتحل محل قاضى التحقيق، وجهاز التفتيش العام، ومحققى الشئون الداخلية، ولجنة " بى" وهى اللجنة المعنية بالرقابة ، التى تشرف على جميع المسائل المتعلقة بالشرطة.


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