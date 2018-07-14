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"تعليم الأقصر" تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة

السبت، 14 يوليه 2018 08:51 م
"تعليم الأقصر" تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
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أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أسماء الطلاب الأوائل بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية للعام الدراسى 2017 \ 2018، على مستوى المحافظة.

وأسماء الطلاب الأوائل هم فى الشعبة العلمية قسم العلوم "بيشوى ميشيل شوقى – ارمنت الثانوية بنين بمجموع 409 ، يوستينا عصام عبد الملاك – الاقصر الثانوية بنات بمجموع 409 ، جورج عماد شوقى – الاقصر الثانوية العسكرية بنين بمجموع 408.5 ، محمد عزب عبد العاطى – الزينية الثانوية بمجموع 408.5 ، احمد محمد محمود - فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة بمجموع 408.5، بولا جمال واصف – الاقصر الثانوية العسكرية بنين بمجموع 408 ، على يسرى عبد المنعم – ارمنت الثانوية بنين بمجموع 408 ، نوران عبد الرازق محمود – الاقصر الثانوية بنات بمجموع 407,5 ، بولا حنا بباوى – الاقصر الثانوية العسكرية بنين بمجموع 407.5 ، مصطفى نصر الدين محمد – اسنا الثانوية للبنين بمجموع 407,5 ، فاطمة جمال محمد – اسنا الثانوية بنات بمجموع 407.5 ، ندا يوسف حسن – ارمنت الثانوية بنات بمجموع 407,5 ، داليا عبد الحميد احمد – النمسا الثانوية المشتركة بمجموع 407.5" . 

أما الطلاب الأوائل بالشعبة العلمية قسم الرياضيات هم "صفوان محمود عبد الرحيم - المحاميد الثانوية المشتركة بمجموع 407.5 ، احمد رمضان محمد - النمسا الثانوية المشتركة بمجموع 407 ، احمد حسام الدين عبد البارى - اسنا الثانوية للبنين بمجموع 406 ، احمد بدر محمد - اسنا الثانوية للبنين بمجموع 404.5 ، أكرم محروس كرم - أبو بكر الصديق الرسمية للغات انجليزى بمجموع 404 ، مصطفى سعد الدين راعى - أرمنت الثانوية بنين بمجموع 404 ، روان عمر احمد - الاقصر الثانوية بنات بمجموع 403 ، زياد حسين الامير - اسنا الثانوية بنين بمجموع 402 ، مينا رومانى جرجس - ارمنت الثانوية بنين بمجموع 402 ، محمد سيد أحمد - فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة بمجموع 401.5".

أما اوائل الطلاب بالشعبة الادبية هم "ترفينا يعقوب شكرى - الاقصر الثانوية بنات بمجموع 403.5، ايات عبد الرحمن الصغير- الاقصر الثانوية بنات بمجموع 402 ، ايه ربيع عربى - على العديسى الثانوية المشتركة بمجموع  401 ، هاجر حسانى رجب - الاقصر الثانوية بنات بمجموع  401 ، ايه على يوسف - القرنة الثانوية المشتركة بمجموع 399 ، اسراء ابو الحجاج فريد - كيمان المطاعنة الثانوية المشتركة بمجموع 399  ، ايه اشرف صالح - التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات بمجموع 398.5 ، اميرة ابو النجا حزين - الامام على بن ابى طالب الثانوية المشتركة بمجموع 398 ، محمد حسيب عبد الموجود - على العديسى الثانوية المشتركة بمجموع 397.5 ، جوزيفين شنودة فكرى - الاقصر الثانوية بنات بمجموع 397.5".


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