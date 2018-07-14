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السبت، 14 يوليه 2018 12:29 م
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83 مليون جنيه ..

تعرف على انجازات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية

السبت، 14 يوليه 2018 12:03 م
تعرف على انجازات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلن حمدى مطر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية،تمويل 3628 مشروع وفرت 4109 فرصة عمل بتكلفة 76 مليون جنيه و156ألف عبارة عن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وإقراض مباشر.

وقال حمدى،فى بيان له،تم تدريب 140 متدرب، وعمل 6 دورات تدريبية على "ابدأ مشروعك"،وذلك تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

كما تم تحصيل نسبة 70% على مشروعات، كما تم تخصيص 650 ألف جنيه لصيانة شبكات المياه وتخصيص 6 مليون جنيه و280 ألف لعدد 4 جمعيات لتنفيذ مشروعات للشباب والمرأة المعيلة وأصحاب المهن والحرف.

كما تم تقديم 1105 خدمة غير مالية عبارة عن 279 رقم قومي للمنشأة، و190 بطاقة ضريبية، و299 رخصة مؤقتة، و232 رخصة نهائية، و105 رقم تأمينى.

 

 


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