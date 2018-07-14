تعرف على أقسام كلية الفنون التطبيقية باختبارات القدرات × 14 نقطة

كتب وائل ربيعى

قبل أن تختار كليات الفنون التطبيقية لأداء اختبارات القدرات بها، عليك أن تعرف جيدًا الأقسام العلمية بالكلية، لذا يقدم "اليوم السابع" قائمة بالأقسام العلمية بكليات الفنون التطبيقية للاطلاع عليها من قبل طلاب الثانوية العامة قبل عملية الاختيار.

1- قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون.

2- قسم الطباعة والنشر والتغليف.

3- قسم الإعلان.

4- قسم التصميم الداخلى والأثاث.

5- قسم التصميم الصناعى.

6- قسم الأثاثات المعدنية والإنشاءات المعدنية والحديدية.

7- قسم المنتجات المعدنية والحلية .

8- قسم الخزف.

9- قسم الزجاج.

10- قسم الزخرفة.

11- قسم النحت والتشكيل المعمارى والترميم.

12- قسم الغزل والنسيج والتريكو.

13- قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز.

14- قسم الملابس الجاهزة.