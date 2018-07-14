ترامب يهنئ مصر بالعيد الوطنى.. ويؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية

كتب أحمد جمعه

نظم السفير، ياسر رضا سفير مصر فى واشنطن والسيدة قرينته حفل استقبال بمقر السفارة بمناسبة العيد الوطنى لجمهورية مصر العربية بحضور جاريد كوشنير كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وستيفن مينوشن وزير الخزانة الأمريكى وعدد كبير من الوزراء السابقين وقيادات وأعضاء الكونجرس، والسفراء المعتمدين فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكبار المسئولين بالإدارة الأمريكية، والإعلاميين، والصحفيين، وممثلى مراكز الأبحاث، ورموز وأعضاء الجالية المصرية فى واشنطن.

وهنأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب السفارة المصرية حيث أشار، فى رسالة قرأتها يائل لامبرت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكى أثناء العيد الوطنى، إلى تهنئته لمصر حكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات المصرية/ الأمريكية.

وألقى السفير ياسر رضا كلمة أكد فيها على الصداقة والعلاقات التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والأمريكي، وعلى عمق العلاقات المصرية/ الأمريكية على المستوى الرسمي، وحرص مسئولى الدولتين على الارتقاء بها ودفعها نحو آفاق أرحب وأوسع، ومعرباً عن تطلعه لأن تشهد تلك العلاقات المزيد من التطور والإنجازات خلال السنوات القادمة.

كما وجه رضا فى كلمته الشكر لمسئولى الإدارة الأمريكية والكونجرس ولأصدقائه ولزملائه من المسئولين السابقين والإعلاميين، وممثلى مراكز الأبحاث، ولأعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبي، ولرؤساء المكاتب الفنية، وأعضاء السفارة المصرية فى واشنطن، وأبناء الجالية المصرية على تعاونهم معه طوال فترة خدمته كسفير لجمهورية مصر العربية فى واشنطن والتى ستنتهى قريباً، واصفاً الروح التى كانت سائدة بينه وبين نظرائه وزملائه بالنموذجية والبناءة، ومكرراً اعتزازه الشديد بالعمل كسفير لمصر فى واشنطن.