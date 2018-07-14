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السبت، 14 يوليه 2018 05:55 م
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ترامب يلعب الجولف فى منتجعه باسكتلندا قبل التوجه إلى هلسنكى للقاء بوتين

السبت، 14 يوليه 2018 05:22 م
ترامب يلعب الجولف فى منتجعه باسكتلندا قبل التوجه إلى هلسنكى للقاء بوتين ترامب
رويترز
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لعب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجولف اليوم السبت (14 يوليو) فى مضمار يمتلكه على الساحل الغربى باسكتلندا قبل قمة ستجمعه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين يوم الاثنين وقد تلقي اتهامات بشأن تدخل روسى فى الانتخابات الأمريكية بظلال عليها.

يأتى هذا بعد جولة أوروبية صاخبة انتقد فيها ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسى ووبخ ألمانيا لاعتمادها على الطاقة الروسية وصدم بريطانيا بانتقاد علنى لاستراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماى فيما يخص الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وكان ترامب يضع على رأسه قبعة بيسبول بيضاء كتب عليها (يو.إس.إيه).

 

 


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