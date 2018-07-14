بوتين يستقبل عباس فى موسكو بعد أيام على زيارة نتانياهو

أ ف ب

إلتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت فى موسكو، الرئيس الفلسطينى محمود عباس بعد أيام على استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو.

وقال بوتين لعباس عند لقائهما فى الكرملين "أنا مسرور لفرصة اطلاعك على الاتصالات التى أجريناها مع جيرانكم وقادة مختلف الدول" كما نقلت وكالات الانباء الروسية.

واضاف بوتين "أعلم بأن الوضع فى المنطقة صعب ونحن ممتنون لانتهازكم مناسبة كأس العالم لكرة القدم للمجئ إلى موسكو" مشيدا بالفرصة المتاحة لبحث المشاكل التى يواجهها الفلسطينيون.

وابلغ عباس الرئيس الروسى بقلقه إزاء قرار الرئيس الامريكى دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس وكذلك إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.

ونقلت وكالات الانباء الروسية قوله فى تصريحات مترجمة "نحن نتصدى لمحاولات من الامريكيين لفرض قراراتهم على أكثر القضايا حساسية لفلسطين".