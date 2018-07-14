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بريطانيا: تعزيز العلاقات مع واشنطن يسهم فى منع التهديد الإيرانى

السبت، 14 يوليه 2018 08:26 ص
بريطانيا: تعزيز العلاقات مع واشنطن يسهم فى منع التهديد الإيرانى رئيسة الحكومة البريطانية
أ ش أ
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أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين صاموئيل، أن تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة يسهم فى منع التهديد الإيرانى .

 

وقال المتحدث البريطانى - فى تصريحات لقناة ( الحرة ) الأمريكية، اليوم السبت- أن زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة المتحدة تسهم فى تعميق العلاقة بين البلدين ، مضيفا أن من أهم أولويات هذه العلاقة منع التهديد الإيرانى .
 

وأشار إلى أن تنظيم داعش لايزال يشكل تهديدا للمجتمعات سواء فى المملكة المتحدة أو أمريكا ما يتطلب المزيد من التعاون الأمنى لمواجهته.مضيفا أن "التهديد الروسى والسورى والإيرانى تحديات كبيرة أمامنا لايمكن التغلب عليها إلا من خلال التعاون العميق بين البلدين".

 


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