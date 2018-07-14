بريطانيا تطالب روسيا بالإفراج الفورى عن السجناء الأوكرانيين

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أعربت وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث عن قلقها الشديد إزاء حالة ثلاثة من السجناء السياسيين الأوكرانيين، الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام داخل السجون الروسية.

وقال وزير شؤون أوروبا بالخارجية البريطانية ألان دنكان - فى بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكترونى اليوم السبت- "إن سجن هؤلاء الرجال والمزيد من الأوكرانيين يبدو أن له دوافع سياسية.. ولذلك نحن ندعو السلطات الروسية إلى إطلاق سراحهم فورا".

وأعرب دنكان أيضا عن أسفه بشأن استمرار السلطات الروسية منع منظمات المراقبة الدولية من الوصول إلى أماكن الاحتجاز حتى مع تدهور صحة هؤلاء السجناء.