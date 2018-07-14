بث مباشر.. بدء الاحتفالات باليوم الوطنى لفرنسا بحضور ماكرون

كتب ــ أحمد علوى

بدأت منذ قليل احتفالات اليوم الوطنى بفرنسا، بدخول الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى موكب يحيط به مجموعة من الجيش الفرنسى من راكبى الخيول، إضافة إلى عدد من المدرعات المنتشرة بطول شارع الشانزليزيه التاريخى.

ويحضر العرض العسكرى اليوم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بالإضافة لعدد من السياسيين والشخصيات الشهيرة والرؤساء السابقين، ومن المتوقع هذا العام أن يشارك بالعرض العسكرى 4290 جندياً و220 عربة مدرعة و250 حصانا و64 طائرة حربية و30 طائرة هليكوبتر.

ويشارك بالاحتفال إلى جانب الرئيس ماكرون ضيفا شرف، وهما رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج ووزير الخارجية اليابانى تارو كونو.