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انهيار منزلين فى المنوفية دون إصابات

السبت، 14 يوليه 2018 11:47 ص
انهيار منزلين فى المنوفية دون إصابات انهيار منزل -أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تعرض منزلين بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية للانهيار، وأكد أصحابهما على أنهما مبانى متهالكة ونفيا الشبهه الجنائية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، ببلاغ إلى مركز شرطة أشمون من كلا من "  ع . ح . أ "  62 سنه، عامل زراعي ونجله " ناصر"  33 سنه، بدون عمل، و " ص . م . ع "  68 سنه، مزارع ومقيمين دائرة المركز يفيد بإنهيار منزليهما الكائنين دائرة المركز وطلبوا إثبات الحالة .
 
انتقلت قيادات المركز وبالفحص والمعاينة، وتبين إنهيار منزلين مكون كل منهما من طابقين ومشيدين بالطوب اللبن ومسقوفين بالأخشاب الأول علي مساحه 45 متر تقريباً  ملك الأول والثاني علي مساحة 55 متر تقريباً ملك الثالث لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات، والتلفيات انهيار سقف المنزلين وتلف بعض الأجهزة الكهربائية والأثاثات .
 
بسؤال المالكين قررا بأن المبني قديم متهالك ونفيا الشبهة الجنائية تم إخطار الوحدة المحلية لإتخاذ اللازم تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 
 
 
 
 
 
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