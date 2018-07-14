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انطلاق مهرجان "Bodypainting" للرسم على الجسم فى أستراليا - صور

السبت، 14 يوليه 2018 01:28 م
انطلاق مهرجان "Bodypainting" للرسم على الجسم فى أستراليا - صور مهرجان "Bodypainting"
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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انطلقت اليوم السبت، فعاليات مهرجان  "Bodypainting" العالمى 2018 للرسم على الجسم، فى مدينة كلاجنفورت بأستراليا.

ويعتبر المهرجان واحدًا من أكثر الأحداث أوروبا، وتشمل فئات المسابقة طلاء الإسفنج والرش، وطلاء الوجه، وكلها تتميز بتقنيات ومواد مختلفة لتحقيق التحولات.

ويشارك فى المهرجان فنانون من 45 دولة مختلفة، كما يوجد تجمعات وحفلات أخرى بأستراليا "، وتقام حفلة تنكرية عملاقة فى القاعات الضخمة بقلعة على الطراز القوطى تم بناؤها عام 1541.

وتنتشر الحفلات على 3 طوابق ، مع أفضل منسقى الأغانى الذين يبدؤون إلى فرحة الرقص العام وإظهار الرسومات على الجسم.

مهرجان "Bodypainting"
مهرجان "Bodypainting"

 

الرسم على الأجسام
الرسم على الأجسام

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

جانب من الرسم على الأجسام
جانب من الرسم على الأجسام

 

جانب من الرسم على الأجسام بمهرجان "Bodypainting"
جانب من الرسم على الأجسام بمهرجان "Bodypainting"

 

مهرجان "Bodypainting"
مهرجان "Bodypainting"

 

جانب من الرسوم على الجسم
جانب من الرسوم على الجسم

 

فنانون يشاركون برسومات على الجسم
فنانون يشاركون برسومات على الجسم

 

فنانات خلال المهرجان
فنانات خلال المهرجان

 

رسومات الفنانين بالمهرجان
رسومات الفنانين بالمهرجان

 

فنانة ترسم على الجسم
فنانة ترسم على الجسم

 

الألوان المستخدمة فى الرسومات
الألوان المستخدمة فى الرسومات

 


 

 


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