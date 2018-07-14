انطلاق مهرجان "Bodypainting" للرسم على الجسم فى أستراليا - صور

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

انطلقت اليوم السبت، فعاليات مهرجان "Bodypainting" العالمى 2018 للرسم على الجسم، فى مدينة كلاجنفورت بأستراليا.

ويعتبر المهرجان واحدًا من أكثر الأحداث أوروبا، وتشمل فئات المسابقة طلاء الإسفنج والرش، وطلاء الوجه، وكلها تتميز بتقنيات ومواد مختلفة لتحقيق التحولات.

ويشارك فى المهرجان فنانون من 45 دولة مختلفة، كما يوجد تجمعات وحفلات أخرى بأستراليا "، وتقام حفلة تنكرية عملاقة فى القاعات الضخمة بقلعة على الطراز القوطى تم بناؤها عام 1541.

وتنتشر الحفلات على 3 طوابق ، مع أفضل منسقى الأغانى الذين يبدؤون إلى فرحة الرقص العام وإظهار الرسومات على الجسم.



مهرجان "Bodypainting"



الرسم على الأجسام



جانب من المهرجان



جانب من الرسم على الأجسام



جانب من الرسم على الأجسام بمهرجان "Bodypainting"



مهرجان "Bodypainting"



جانب من الرسوم على الجسم



فنانون يشاركون برسومات على الجسم



فنانات خلال المهرجان



رسومات الفنانين بالمهرجان



فنانة ترسم على الجسم



الألوان المستخدمة فى الرسومات



