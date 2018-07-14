اليوم السابع: حرب الشائعات ضد مصر

ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها المحاولات المستمرة من الجماعة الإرهابية لتشويه مصر تحت عنوان" حرب الشائعات ضد مصر.. «الإرهابية » لما تفلّس تدور فى دفاترها القديمة.. حسابات وهمية على السوشيال ميديا تروج أكاذيب ضد الوزارات الخدمية والشخصيات العامة.. استخدام لوجوهات مزورة للصحف والقنوات المصرية.. وإعلانات «مدفوعة الأجر » أحدث وسائل «الجماعة » لترويج الشائعات ضد مصر".

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