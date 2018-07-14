اليوم.. افتتاح المرحلة اﻷولى من نفق النهضة باتجاه الجيزة بطول 500 متر

كتب عبد الرحمن سيد

تفتح اليوم السبت محافظة الجيزة، بالتنسيق مع قطاع اﻷمن بالجيزة، برئاسة اللواء عصام سعد مدير اﻷمن وجهاز تعمير القاهرة الكبرى والشركة المنفذة لنفق النهضة، البدء فى تشغيل المرحلة الأولى للنفق فى الاتجاه القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع البحر الأعظم وشارع مراد بطول 500 متر، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل.

وستقوم مرور الجيزة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير المرور، بتسيير حركة المرور أسفل النفق للقادم من نفق الجلاء اتجاه البحر الأعظم والقادم من نفق الجلاء اتجاه شارع مراد وميدان الجيزة، وكذلك بمسطح النفق القادم من نفق الجلاء اتجاه جامعة القاهرة، وكوبرى الجامعة، وشارع النيل السياحى.

وقامت إدارة التخطيط والبحوث الفنية برئاسة العقيد وائل طاهر مدير اﻹدارة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلة بالكامل، وتم نشر الخدمات المرورية لمساعدة سائقى السيارات للإرشاد للاتجاهات الجديدة.