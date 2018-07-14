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الهجرة الكندية: تراجع عدد المهاجرين غير القانونيين

السبت، 14 يوليه 2018 09:54 ص
الهجرة الكندية: تراجع عدد المهاجرين غير القانونيين مهاجرين - أرشيفية
مونتريال (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الهجرة الكندية الجمعة، تراجع عدد طالبى اللجوء الذى عبروا الحدود بشكل غير قانونى فى يونيو الماضى ليبلغ أدنى مستوى له منذ عام.

وبلغ إجمالى عدد الاشخاص الذين عبروا الحدود بين الولايات المتحدة وكندا بشكل غير قانونى 1263 شخصا فى يونيو أى الأدنى منذ يونيو 2017.

ويشكل ذلك تراجعا بالمقارنة مع شهر مايو وانخفاضا بأكثر من 50% بالمقارنة مع 2560 شخصا تم رصدهم فى أبريل بعد دخولهم البلاد بشكل غير قانونى.

ويصل غالبية المهاجرين سيرا على الأقدام على طريق يبعد نحو 70 كلم جنوب مونتريال حيث تعترضهم الشرطة الكندية ويتم السماح لهم بالتقدم بطلب للجوء.

واذا أتوا الى مركز حدودى فستتم اعادتهم إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاق ينص على أن يقدم المهاجرون طلب اللجوء فى البلد الأول الذى يصلون إليه.

وكان قدوم المهاجرين غير القانونيين من الولايات المتحدة بدأ بعد فوز دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية فى 2016 وتعهده أن يطرد ملايين الأشخاص الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية مع إلغاء الوضع الخاص الذى كان يستفيد منه رعايا هايتى خصوصا فى الولايات المتحدة.

وأضافت أجهزة الهجرة أن طلبات اللجوء تراجعت إلى ما معدله 83 طلبا فى اليوم فى أبريل 2018 وإلى 57 فى مايو و39 فى يونيو، وقالت الوزارة فى بيان "نواصل مراقبة الوضع ونحن على استعداد لإدارة أى تدفق محتمل".


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